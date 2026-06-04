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04 июня, 11:45

Город

Около 11 млн кв м жилья по реновации проектируют и строят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 11 миллионов квадратных метров жилья одновременно проектируют и строят в рамках программы реновации в Москве. Об этом в интервью ТАСС рассказал заммэра Владимир Ефимов.

По его словам, новое жилье появится более чем на 500 площадках. При этом темпы строительства растут.

"Она (программа реновации. – Прим. ред.) уже выполнена более чем на четверть. Построено больше 8 миллионов квадратных метров жилья, а переселение затронуло почти 270 тысяч москвичей", – сказал Ефимов.

Вице-мэр добавил, что только в прошлом году в Москве возвели порядка 2,3 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордом с начала реализации программы. А в 2026-м планируется ввести 2,5 миллиона "квадратов".

Кроме того, с начала года динамика стала выше. В период с января по май в столице построили около 360 тысяч жилья. Это на 20% больше, чем за тот же период 2025-го.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве меньше чем за год возвели пять новых домов по реновации. Он отметил, что быстрым темпам строительства способствуют современные технологии. Некоторые их элементы собирают на производстве, что исключает фактор агрессивной внешней среды. А ряд задач выполняют роботы.

Программа реновации в Москве включает строительство новых домов и снос старых зданий

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