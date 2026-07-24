Эксперт Дорохов: прошлогодний солнцезащитный крем может оказаться бесполезным

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Прошлогодний солнцезащитный крем может не обеспечивать заявленную защиту от ультрафиолета. Об этом RT заявил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам специалиста, эффективность средства напрямую зависит от стабильности входящих в его состав ультрафиолетовых фильтров. В солнцезащитных кремах используются органические и минеральные.

Органические фильтры со временем могут разрушиться из-за яркого света, жары, воздействия кислорода, предупредил он. При этом минеральные фильтры, такие как диоксид титана и оксид цинка, гораздо более устойчивы. Однако иногда они начинают защищать хуже из-за постепенного разрушения эмульгаторов и стабилизаторов.

Эксперт подчеркнул, что дольше сможет прослужить тот крем, который правильно хранился. Не стоит оставлять средство под солнцем или в нагретой машине. Уровень его защиты в таких условиях станет хуже.

Кроме того, добавил Дорохов, крем становится менее эффективным при частом открывании, так как во флакон попадают грязь, воздух, различные частицы и микроорганизмы. Именно поэтому указывается срок использования после вскрытия упаковки, по истечении которого лучше не пользоваться средством.

Если крем расслаивается, выделяет жидкость, имеет подозрительный запах, эксперт рекомендовал выбросить его. При этом даже при отсутствии внешних изменений прошлогодние солнцезащитные средства опасны, так как дают ложное чувство защиты. Это приводит к ожогам и ускорению фотостарения кожи.

Ранее ученые выяснили, что под действием ультрафиолета в коже накапливается цис-урокановая кислота, снижающая иммунитет и вызывающая воспаление. При этом кожные бактерии способны расщепить это соединение и снизить его негативный эффект.

Как отметил токсиколог Михаил Кутушов, открытие доказало, что микробиом не пассивный участник, а активный элемент иммунной защиты, и помимо внешней защиты в организме есть внутренние механизмы.

