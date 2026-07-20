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20 июля, 17:14

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Дерматолог Цыганкова: кожа рыжих и светловолосых может обгореть на солнце за пять минут

Дерматолог предупредила, что рыжие люди могут обгореть на солнце за пять минут

Фото: "Московские сезоны"/Максим Денисов​

Рыжие и светловолосые люди могут получить ожог на солнце уже через 5–10 минут, а обладатели смуглой кожи – через 15–30 минут. Об этом Агентству "Москва" сообщила ассистент кафедры кожных болезней и косметологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Екатерина Цыганкова.

"Универсального и безопасного времени загара не существует, потому что все упирается в минимальную эритемную дозу – тот индивидуальный порог, после которого кожа краснеет", – подчеркнула специалист.

По ее словам, для выработки витамина D достаточно находиться на солнце 10–15 минут с открытыми руками и лицом дважды в неделю.

Врач напомнила, что наиболее опасное ультрафиолетовое излучение приходится на период с 10:00 до 16:00. Вода и мокрый песок усиливают воздействие солнечных лучей на 15–30%, снег в горах отражает до 80% ультрафиолета, а облака пропускают до 80% УФ-излучения.

Кроме того, некоторые антибиотики, обезболивающие препараты, оральные контрацептивы и ряд растительных средств повышают чувствительность кожи к солнцу и увеличивают риск ожога.

Цыганкова рекомендовала использовать солнцезащитные средства с SPF 30–50, обновлять их каждые полтора-два часа и после купания, носить широкополые головные уборы и по возможности находиться в тени в часы максимальной солнечной активности.

Ранее ученые выяснили, что под действием ультрафиолета в коже накапливается цис-урокановая кислота, которая подавляет иммунитет и вызывает воспаление, но кожные бактерии расщепляют это соединение, снижая его негативный эффект.

Как отметил токсиколог Михаил Кутушов, открытие доказало, что микробиом не пассивный участник, а активный элемент иммунной защиты, и помимо внешней защиты, в организме существуют внутренние механизмы.

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