Токсиколог Кутушов: микробиом кожи участвует в иммунной защите

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Исследование ученых из Вашингтонского университета о том, что некоторые микроорганизмы на коже могут нейтрализовать вредное воздействие UVB-лучей (средних ультрафиолетовых лучей. – Прим. ред.) , прокладывают новый путь в профилактике фотоповреждений. Об этом заявил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Ученые выяснили, что под влиянием указанных лучей в коже накапливается цис-урокановая кислота, подавляющая иммунитет и провоцирующая воспаление. Однако кожные бактерии расщепляют данное соединение, снижая его негативный эффект.

"Это открытие показывает, что микробиом кожи не пассивный участник, а полноценный игрок в системе иммунной защиты. Мы привыкли защищаться от солнца снаружи – с помощью одежды и солнцезащитных кремов, – но теперь становится понятно, что в организме изначально заложены внутренние механизмы защиты", – цитирует специалиста "Радио 1".

Ранее кожа рассматривалась как физический барьер, способный защищать организм от внешней среды, говорится в материале. Новые же данные показывают, что ее микробиом не только служит индикатором здоровья, но и регулирует иммунные процессы, в том числе реакцию на ультрафиолетовое излучение.

Особую значимость открытие приобретает на фоне увеличения количества аутоиммунных и онкологических заболеваний, при которых сбои в работе иммунной системы могут иметь серьезные последствия.

По словам Кутушова, вместо простой защиты от солнца можно заниматься усилением собственных биологических ресурсов. Таким образом, забота о микробиоме кожи в будущем может стать неотъемлемой частью подхода к здоровью.

Крем с оптимальным уровнем защиты от ультрафиолетового излучения следует применять в солнечную погоду даже в городе, иначе за 15 минут под прямыми лучами солнца можно получить солнечный ожог, рассказала врач общей практики Лариса Алексеева. Она объяснила, что ультрафиолетовое излучение опасно не только развитием онкологии, но и фотостарением.

Летом специальный крем нужно наносить минимум трижды в день, поскольку его действие длится 3–4 часа, добавила она.