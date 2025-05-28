Врач Алексеева: при высоком УФ-излучении в городе можно получить ожог за 15 минут

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Крем с оптимальным уровнем защиты от ультрафиолетового излучения необходимо применять в солнечную погоду даже в условиях города. В противном случае за 15 минут под прямыми лучами можно получить солнечный ожог, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач общей практики Лариса Алексеева.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о том, что в среду и четверг, 28 и 29 мая, в Москве ожидается индекс ультрафиолетового излучения 5 и 6 единиц.

По словам Алексеевой, в целом это средние показатели для столичного региона в данный сезон, но они немного превышают норму, что может быть опасно для человека. Жителям Москвы и области врач посоветовала обязательно наносить на кожу средства с уровнем защиты SPF 50.



Лариса Алексеева врач общей практики Такая степень оптимальна для нашего лета. Она позволяет одновременно получить пользу от солнца, в частности, витамин D, и избежать рака кожи.

Она добавила, что ультрафиолетовое излучение опасно не только развитием онкологии, но и фотостарением: незащищенная кожа теряет влагу и увядает. Кроме того, при таком излучении возможно быстро получить ожог.

"В зависимости от типа кожи порой достаточно и 15 минут", – предупредила эксперт.

Алексеева напомнила, что летом необходимо наносить специальный крем минимум три раза в день, так как его действие длится 3–4 часа.

"Однако, если человек большую часть дня проводит в офисе, то защиту можно использовать только с утра, так как после 16:00 интенсивность солнца снижается", – заключила эксперт.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, что антибиотики, антигистаминные и обезволивающие способны вызвать фотоаллергию. Она сопровождается покраснением кожи, зудом, волдырями, а в некоторых случаях – отеком.