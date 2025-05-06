Врач Дубенко: использование ламп для маникюра может повысить риск рака кожи

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Длительное использование ультрафиолетовых ламп для маникюра может повысить риск развития рака кожи, в частности меланомы, заявила врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, ультрафиолетовый свет ламп в некоторых случаях провоцирует повреждение кожи. Риски использования устройств подтверждают исследования.

В качестве альтернативы ультрафиолетовому излучению врач предложила использовать светодиодную LED-лампу. Она не только более безопасна для здоровья, но еще и быстрее высушивает покрытие.

"Чтобы уменьшить риски, при использовании ультрафиолетовых ламп рекомендуется соблюдать меры предосторожности: за 30–40 минут до процедуры наносить на пальцы рук солнцезащитный лосьон или крем с SPF-фактором не ниже 30 или использовать темные плотные перчатки без пальцев", – уточнила Дубенко.

Ранее она рассказывала, что ношение гель-лака дольше определенного срока грозит формированием так называемых отслоек, в которых может возникнуть грибковая инфекция или синегнойная палочка.

Также в составе гель-лака порой содержится метилметакрилат, который в случаях длительного использования приводит к аллергическому контактному дерматиту или химическому ожогу при использовании УФ-ламп для сушки покрытия, отмечала Дубенко.