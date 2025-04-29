Врач Дубенко: постоянное ношение гель-лака может привести к возникновению инфекций

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Ношение гель-лака дольше определенного срока грозит формированием так называемых отслоек, в которых может возникнуть грибковая инфекция или синегнойная палочка. Об этом врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко рассказала в беседе с "Газетой.ру".

Специалист отметила, что в составе гель-лака порой содержится метилметакрилат, который в случаях длительного использования приводит к аллергическому контактному дерматиту или химическому ожогу при использовании УФ-ламп для сушки покрытия.

"Если прочность гель-лака сильнее натурального ногтя, то в случае удара сила уйдет в натуральный ноготь. Также очень важна обработка: для лучшей сцепки ногтевой пластины с покрытием ее "взъерошивают", приподнимают чешуйки. А во время снятия покрытия также убирается тонкий поверхностный слой натурального ногтя, что ослабляет его", – обратила внимание Дубенко.

По ее словам, частые сколы покрытия, отслойки при носке маникюра и его снятии, истончение ногтевой пластины, изменение цвета или деформация поверхности ногтя могут стать причинами обращения к дерматологу для оценки состояния ногтей.

При постоянном ношении гель-лака натуральный ноготь нуждается в восстановлении, поэтому в маникюре рекомендуется делать перерывы раз в несколько месяцев. В связи с этим врач посоветовала регулярно использовать увлажняющие средства, лечебные лаки и масла для кутикулы, чтобы поддержать здоровье кутикулы и ногтей.

Кроме того, состояние ногтей может рассказать о дефиците витаминов, микроэлементов и наличии грибка, заявила врач-дерматолог Юлия Галлямова. Появление белых поперечных линий также может указывать на анемию, а пожелтевший ноготь – сигнализировать о грибковом заболевании.

Эксперт предупредила, что поставить диагноз только по изменению состояния ногтей нельзя. Однако их внешний вид может побудить человека обратиться к врачу.