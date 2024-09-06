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06 сентября, 15:30

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Дерматовенеролог Охлопков рассказал, почему могут слоиться ногти

Дерматовенеролог рассказал, почему могут слоиться ногти

Фото: 123RF/differentnata

Ногти слоятся из-за внутренних проблем организма, а также из-за неправильного маникюра. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог и доктор медицинских наук Виталий Охлопков в беседе с изданием "Доктор 24".

Одной из причин слоящихся ногтей может быть дефицит железа. Ногти – это придатки кожи, поэтому, когда в организме человека не хватает железа или других микроэлементов, они начинают разрушаться.

Причина ухудшения состояния ногтей может заключаться в бета-адреноблокаторах, которые применяются для лечения повышенного артериального давления и болезней сердца. Также негативно влияют на ногти профицит витамина А и прием некоторых антибиотиков.

Кроме того, ногтевая пластина портится из-за частого использования бытовой химии без перчаток, из-за специфических кожных заболеваний и неправильно сделанного маникюра.

Ранее дерматолог развеяла главные мифы о маникюре. Так, выяснилось, что гель-лак не оказывает какого-либо влияния на ногтевую пластину, но его необходимо обновлять каждые три недели, потому что по истечении этого срока покрытие постепенно отслаивается от ногтя.

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