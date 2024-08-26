Стоматолог Антипенко назвал опасность тренда на подтачивание зубов пилкой для ногтей

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Попытки изменить зубы с помощью пилки для ногтей крайне негативно сказываются на их состоянии. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

В Сети начали набирать популярность видеоролики, в которых девушки, недовольные формой зубов, стачивают их пилками. Пользователи считают, что таким образом можно добиться идеальной улыбки.

При этом стоматологи резко против такого способа: в первую очередь потому, что есть риск испортить форму зубов.

"Можно снять больше и не там, где надо. То есть испортить форму, пропорции. И все будет выглядеть гораздо хуже, чем до исправления", – предупредил Антипенко.

К тому же самостоятельная коррекция может сделать зубы суперчувствительными к любым видам раздражения.



Алексей Антипенко врач-стоматолог При стачивании эмали мы открываем внутреннюю чувствительную ткань зуба и десятки, сотни, а то и тысячи отросточков, которые проводят болевой импульс. Поэтому появляется гиперчувствительность – выраженная реакция на горячее, холодное, сладкое, кислое, а также на прикосновение и пережевывание пищи.

"Кроме того, если курящий человек открыл внутреннюю ткань зуба, то уже через несколько лет та часть, которая ближе к режущему краю, а не к десне, будет иметь желтоватый или коричневатый оттенок за счет проникновения смол. Все это выглядит неэстетично и, что самое печальное, никак не отбеливается", – предупредил врач.

Антипенко отметил, что, если человека не устраивает форма или внешний вид зубов, лучше обратиться к стоматологу. Он может порекомендовать комплекс процедур профессиональной гигиены, отбеливание, коррекцию десны, которая позволит визуально удлинить коронки зубов. Также в ряде случаев могут помочь реставрация, установка элайнеров или брекетов, отметил Антипенко.

Ранее россиянам дали советы по выбору щетки для чистки зубов. Перед покупкой стоит обратить внимание на такие параметры, как жесткость щетинок, качество их обработки, размер головки щетки, количество щетинок в пучке, а также материал, из которого они изготовлены. Лучше не использовать слишком жесткую щетку, поскольку она может повредить эмаль в пришеечной области зубов.