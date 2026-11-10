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10 ноября, 12:22

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Daily Mail: актер Хью Джекман привез свою девушку Саттон Фостер в семейный дом в Австралии

Актер Хью Джекман привез свою девушку Саттон Фостер в семейный дом в Австралии

Фото: AP Photo/Evan Agostin

Голливудского актера Хью Джекмана заметили с возлюбленной Саттон Фостер в семейном доме в Австралии. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Джекмана и Фостер заметили в пентхаусе в Северном Бонди, где актер раньше проживал с бывшей женой Деборрой-Ли Фернесс. На опубликованных кадрах артист показывал избраннице вид на море с балкона.

Фостер была одета в белую футболку, молочный кардиган и брюки. Джекман, в свою очередь, предпочел серую толстовку и черные треники.

До этого пару заметили в аэропорту Сиднея. Джекман и Фостер объявили об отношениях в январе 2025 года.

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