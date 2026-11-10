Турбобатюшка стал участником смертельного ДТП в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Полиция Воронежской области"

Священник Алексей Гончаров, известный как Турбобатюшка, стал участником ДТП в Бобровском районе Воронежской области, в результате которого погибла 22-летняя девушка. Эту информацию он подтвердил изданию РИА "Воронеж".

Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария произошла 8 ноября на 6-м километре дороги Бобров – Верхний Икорец – Ильича. Гончаров, управляя автомобилем KIA Stinger, выехал на встречную полосу и врезался в Opel Astra, за рулем которого находилась жительница Павловского района. Она скончалась. Ее 20-летний пассажир пострадал, он сам обратился к медикам.

Гончаров заявил, что скорбит о произошедшем и готов помочь семье погибшей. От других комментариев он отказался.

Гончаров известен пользователям Сети как Турбобатюшка. Он является мастером спорта России по пауэрлифтингу и идейным вдохновителем спортивного объединения "Турбо-Русич".

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