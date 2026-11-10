Количество детей в детдомах России за два года снизилось на 25,5%

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За последние два года общее количество детей, которые содержатся в детских домах и приютах России, сократилось более чем на четверть. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на V Всероссийском форуме "Жить и воспитываться в семье" в Самаре.

"Итоги последнего мониторинга от октября 2026 года: с 1 июля 2024 года по 1 октября 2026 года число детей, одномоментно находящихся в стационарных учреждениях, сократилось на 25,5% – с 60 061 до 44 758 человек", – передает ее слова ТАСС.

Тем временем в Москве развивается система помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и взрослым, готовым принять их в семью. Для подбора наиболее подходящих семей создаются электронные профили, которые размещаются в закрытом разделе портала "Моя новая семья" и содержат сведения о потребностях детей и возможностях взрослых.

После устройства ребенка в семью приемным родителям доступны льготы, выплаты, консультации психологов, юристов и специалистов по семейным вопросам. Также за каждой семьей закрепляется персональный менеджер, который помогает решать возникающие проблемы.