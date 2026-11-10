В Москве прошла церемония прощания с народным артистом РСФСР Каюровым

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В Москве прошла гражданская панихида по народному артисту РСФСР Юрию Каюрову. Церемония состоялась в Траурном зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с актером пришли десятки близких и коллег. Как отметил главный режиссер Государственного академического Малого театра Алексей Дубровский, для учреждения уход Каюрова стал невосполнимой утратой. По словам режиссера, артист посвящал Малому театру все годы работы и отдавал себя сцене.

"Практически ни один выдающийся режиссер второй половины XX и первой четверти XXI века, ставящий свой спектакль в нашем театре, не обходился без огромного таланта Юрия Ивановича. До последних дней он оставался на связи с театром, интересовался всеми его новостями, приходил на сдачу спектаклей и давал свои мудрые советы", – добавил Дубровский.

По его воспоминаниям, 30 сентября Каюров с присущей ему иронией говорил о своем 99-летии и обещал прийти на премьеру, но этого не случилось. Режиссер поблагодарил артиста за все, что он сделал для театра.

"Для всех артистов была большая честь выходить с вами на одну сцену. Самые искренние слова соболезнования родным. Вечный вам покой и память", – подчеркнул Дубровский.

Последней ролью Каюрова стал лакей Фирс в постановке народного артиста СССР Игоря Ильинского "Вишневый сад" по пьесе А. П. Чехова. Сын актера также поблагодарил руководство Малого театра. По его словам, именно театр продлил жизнь Каюрову.

Народный артист России, основатель и художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин назвал народного артиста "легендой отечественной культуры".

"Юрий Иванович жил по-настоящему большим артистом. Он мог быть и социальным героем, и комедийным, играть в русской классике и зарубежной. Он мог на сцене абсолютно все. Мне посчастливилось знать его лично, и я был совершенно сражен его человеческим обаянием, интеллигентностью и особой душевностью", – сказал Калягин, дополнив, что будет всегда помнить Каюрова с огромной любовью и благодарностью.

В свою очередь, председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал артиста "выдающимся мастером сцены и экрана" и "человеком эпохи".

"В стенах Малого театра Юрий Иванович создал галерею незабываемых образов в пьесах Островского, Чехова и Горького", – отметил он.

Нарышкин указал на внутреннюю силу, интеллигентность и безупречное чувство стиля в работах актера. По его словам, преданность Каюрова искусству, его профессионализм и человеческое достоинство служат примером для молодых актеров.

Кроме того, народный артист России Василий Бочкарев заявил, что его коллега был честным, искренним и наполненным человеком. Он также назвал наслаждением встречи с Каюровым на сцене, добавив, что артист за всю свою жизнь не взял ни одной фальшивой ноты. Бочкарев пообщел, что Малый театр никогда не забудет Каюрова.

Каюров умер 6 ноября в возрасте 99 лет. Смерть наступила дома по естественным причинам, уточнял Дубровский. Артист начал карьеру в Малом театре в 1967 году. Он участвовал в таких спектаклях, как "Бешеные деньги", "Русские люди", "Убийство Гонзаго", "Выбор" и других.

Кроме того, актер снимался в кино. В частности, он исполнил роль Владимира Ленина в историко-биографической картине Анатолия Рыбакова "В начале века" и впоследствии много раз возвращался к ней в других лентах. В 1979 году Каюров получил звание народного артиста РСФСР.