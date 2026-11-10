В Болгарии в ДТП с участием более 50 автомобилей погибли не менее 10 человек

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В Болгарии при столкновении более 50 автомобилей на автомагистрали "Фракия" погибли не менее 10 человек, многие получили травмы. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на губернатора области Ямбол Георгия Чалыкова.

Авария произошла около 07:00–08:00 по московскому времени – на двух участках трассы, между 289-м и 294-м километрами. По данным МВД, в аварии оказались легковые и грузовые машины, а также автобус. Причиной осложнения дорожной обстановки стал густой туман. Проезд по автомагистрали полностью закрыли.

На месте происшествия развернули масштабную спасательную операцию и создали штаб по ликвидации последствий ДТП. Пострадавших распределяют по больницам Сливена, Ямбола и Бургаса. Для их дальнейшей транспортировки в медицинские учреждения Софии премьер-министр Болгарии Румен Радев направил в Бургас правительственный и военно-транспортные самолеты.

Из-за трагедии Радев скорректировал программу визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Варну. Премьер отменил все мероприятия, кроме переговоров, а также заседание правительства. Спасательная операция на месте аварии продолжается.

Ранее в Турции произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе Ван – Озальп в одноименной провинции после дождя. В результате погибли 9 человек, еще 5 получили травмы. Пострадавших доставили в больницу, обстоятельства столкновения выясняются.