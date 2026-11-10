Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 13:28

Происшествия

Мост обрушился под тяжестью самосвала в Карелии

Фото: MAX/"Карельский Следком"

Деревянный мост через реку Бурливую в Карелии обрушился во время проезда по нему груженого самосвала. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, инцидент случился на 78-м километре автодороги Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша. Пресс-служба Минтранса Карелии уточнила, что водитель самосвала не пострадал. В момент ЧП мост был в удовлетворительном состоянии и не являлся аварийным. При этом из-за произошедшего было остановлено регулярное пассажирское сообщение с деревней Юшкозеро и поселком Новое Юшкозеро.

"В минувшем году в рамках работ по содержанию был выполнен комплекс мероприятий, направленных на поддержание технического состояния сооружения. Однако конструкция не выдержала нагрузки, что привело к частичному обрушению", – указали в Минтрансе.

Ситуацию взял под контроль глава ведомства Дмитрий Крылов. В связи с инцидентом был организован объезд по участку дороги с 78-го по 100-й километр.

По факту случившегося следствие начало проверку, в рамках которой оценит действия или бездействие должностных лиц органов местного самоуправления, а также дорожных и транспортных служб, ответственных за содержание автодорог и организацию пассажирских перевозок.

Ранее в районе подмосковного Солнечногорска самосвал с поднятым кузовом обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе. Авария произошла в районе деревни Пешки. Как сообщил подмосковный главк МВД, водитель самосвала погиб на месте. Мужчину зажало под рухнувшей конструкцией.

Самосвал протаранил трамвай на проспекте Буденного в Москве

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика