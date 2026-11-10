Мост обрушился под тяжестью самосвала в Карелии

Фото: MAX/"Карельский Следком"

Деревянный мост через реку Бурливую в Карелии обрушился во время проезда по нему груженого самосвала. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, инцидент случился на 78-м километре автодороги Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша. Пресс-служба Минтранса Карелии уточнила, что водитель самосвала не пострадал. В момент ЧП мост был в удовлетворительном состоянии и не являлся аварийным. При этом из-за произошедшего было остановлено регулярное пассажирское сообщение с деревней Юшкозеро и поселком Новое Юшкозеро.

"В минувшем году в рамках работ по содержанию был выполнен комплекс мероприятий, направленных на поддержание технического состояния сооружения. Однако конструкция не выдержала нагрузки, что привело к частичному обрушению", – указали в Минтрансе.

Ситуацию взял под контроль глава ведомства Дмитрий Крылов. В связи с инцидентом был организован объезд по участку дороги с 78-го по 100-й километр.

По факту случившегося следствие начало проверку, в рамках которой оценит действия или бездействие должностных лиц органов местного самоуправления, а также дорожных и транспортных служб, ответственных за содержание автодорог и организацию пассажирских перевозок.

Ранее в районе подмосковного Солнечногорска самосвал с поднятым кузовом обрушил пешеходный переход через Ленинградское шоссе. Авария произошла в районе деревни Пешки. Как сообщил подмосковный главк МВД, водитель самосвала погиб на месте. Мужчину зажало под рухнувшей конструкцией.

