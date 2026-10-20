Автомобильный мост частично обрушился в Приморском крае

Фото: МАХ/"Прокуратура Приморья"

Частичное обрушение плит моста произошло на 5-м километре автомобильной дороги Корниловка – Шекляево в Анучинском муниципальном округе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

На место ЧП выехал районный прокурор Алексей Тимченко. Надзорное ведомство начало проверку, а также поставило на контроль восстановительные работы и обеспечение транспортной доступности населенного пункта.

Ранее похожая ситуация произошла в Пожарском округе Приморья. Там обрушился автомобильный мост через реку из-за проезда лесовоза. Как уточняли в краевом Минтрансе, инцидент не отразился на транспортной доступности населенных пунктов.

До этого на пляже Большая Тавайза в Приморье рухнул аварийный пешеходный мост. Пострадали четыре человека, в том числе трое подростков. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.