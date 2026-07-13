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13 июля, 10:09

Происшествия

Пешеходный мост обрушился в Приморье

Фото: MAX/"Нетипичные Новости Приморья | Владивостока"

Аварийный пешеходный мост, проходящий через море, обрушился на пляже Большая Тавайза в Артемовском городском округе Приморского края. В результате ЧП пострадали 4 человека, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, взрослого мужчину осмотрели медики, от госпитализации он отказался. Также пострадали трое подростков 16, 15 и 14 лет. Согласно предварительной оценке, двое из них получили легкие травмы, один – средней тяжести, уточнили в ведомстве.

Местная прокуратура уже инициировала проверку по факту случившегося. Как сообщили в телеграм-канале ведомства, правоохранители дадут оценку действиям ответственных за техническое состояние, эксплуатацию и безопасность сооружения.

В свою очередь, портал Владивостока и Приморского края со ссылкой на прохожих сообщил, что в момент происшествия с моста прыгали дети, всего около 20 человек. Им оказали помощь отдыхающие, которые начали доставать ребят из воды.

Изначально было известно о двух пострадавших несовершеннолетних: мальчику оторвало палец, а девочка нахлебалась воды.

Со слов одной очевидицы, конструкция рухнула после прыжка одного из ребят. Сразу после этого на берегу и в воде началась паника, сопровождающаяся криками детей и взрослых.

"На моих глазах все произошло и на глазах всех отдыхающих. <...> Скорую вызвали, она уже едет. Возможно, кто-то под мостом остался. Сейчас спасатель возьмет ласты, маску, будет нырять", – добавила женщина.

Ранее два пролета пешеходного моста Строителей через реку Волхов обрушились в городе Волхове Ленинградской области. Сооружение находилось в аварийном состоянии. Погибших и пострадавших нет.

В связи с этим на территории муниципального образования был введен режим чрезвычайной ситуации, а навигацию маломерных судов временно приостанавливали. К работе на месте ЧП привлекались экстренные службы.

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