Уголовное дело возбуждено из-за обрушения пирса в Приморье

Фото: МАХ/"Прокуратура Приморья"

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения пирса в бухте Муравьиная в городе Артеме в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону.

Уточняется, что дело возбудили по статье 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). На место инцидента уже выехали следователи и криминалисты. Они установят все обстоятельства произошедшего. Уже допрашиваются очевидцы, выясняется количество пострадавших.

"В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию сооружения", – говорится в сообщении.

Аварийный пирс обрушился на пляже Большая Тавайза в Артемовском городском округе Приморского края. В результате ЧП пострадали 4 человека. По данным очевидцев, инцидент произошел в тот момент, когда с сооружения прыгали дети.

