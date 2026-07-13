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13 июля, 10:53

Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за обрушения пирса в Приморье

Фото: МАХ/"Прокуратура Приморья"

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения пирса в бухте Муравьиная в городе Артеме в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону.

Уточняется, что дело возбудили по статье 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). На место инцидента уже выехали следователи и криминалисты. Они установят все обстоятельства произошедшего. Уже допрашиваются очевидцы, выясняется количество пострадавших.

"В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию сооружения", – говорится в сообщении.

Аварийный пирс обрушился на пляже Большая Тавайза в Артемовском городском округе Приморского края. В результате ЧП пострадали 4 человека. По данным очевидцев, инцидент произошел в тот момент, когда с сооружения прыгали дети.

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