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13 июля, 13:36

Политика

Песков не стал комментировать сообщения о возможном покушении на Трампа

Фото: kremlin.ru/

Кремль не комментирует информацию в СМИ о якобы готовившемся покушении на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали, что соответствующие данные были переданы США властями Израиля. Покушение якобы готовил Тегеран. Трампа планировали убить в Турции во время саммита НАТО.

Это могло бы склонить Штаты к ужесточению позиции по Ирану. При этом американские власти, по версии журналистов, не сочли реальной угрозу главе Белого дома.

"Я <...> не располагаю такой информацией и не знаю, с каким доверием можно относиться к этим израильским источникам", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сам Трамп уже выражал опасения о возможном покушении на свою жизнь, назвав себя главной целью для Тегерана. При этом он предрек новому руководству Ирана судьбу своих предшественников и исчезновение в случае своей гибели.

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