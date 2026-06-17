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17 июня, 16:53

Политика

Минюст США назвал заговор с атакой на турнир UFC в Белом доме новым покушением на Трампа

Фото: 123RF.com/mesutdogan

Министерство юстиции США признало раскрытый заговор по атаке на турнир UFC в Белом доме новым покушением на убийство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Из материалов следует, что злоумышленники планировали при помощи начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, чтобы направить людей под огонь снайперов. ФБР установило личности 23 фигурантов, 5 из них задержаны. Подозреваемым грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного и штрафы в 250 тысяч долларов.

"Министерство юстиции США выдвигает обвинения против пяти человек в предполагаемом заговоре с целью убийства президента Трампа, его семьи, высокопоставленных чиновников и других лиц, присутствовавших на мероприятии UFC, проходившем на территории Белого дома", – говорится в документе.

Это уже второй за последнее время инцидент, который американские власти рассматривают как покушение на президента США. Ранее, 26 апреля, во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton произошла стрельба, после чего сотрудники Секретной службы эвакуировали Трампа и других участников мероприятия.

Позднее американский президент анонсировал свое участие в новом ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, который был перенесен после апрельского инцидента со стрельбой. Мероприятие состоится 24 июля в отеле The Waldorf Astoria в Вашингтоне.

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