Фото: 123RF.com/lightscience

Причиной эвакуации и локдауна нескольких этажей в Пентагоне стала ложная тревога о разливе опасных веществ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам официального представителя военного министерства США Шона Парнелла, системы внутри здания выявили проблему с качеством воздуха, из-за чего были приняты меры предосторожности. Он отметил, что в Пентагоне действуют стандартные протоколы, в том числе и о локдауне.

По информации телеканала, в здании заблокировали коридоры со второго по пятый этаж. Полиция надела противогазы и химические защитные костюмы.

"Дополнительное тестирование может занять один-два часа", – указали в службе безопасности Пентагона.

Инцидент произошел 11 июня. На место прибыли пожарные и группа специалистов по работе с опасными веществами. Подробности случившегося не раскрывались.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет допустил похищение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Конечное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

