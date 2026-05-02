Пентагон подтвердил решение о выводе 5 тыс военных из ФРГ

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу 5 тысяч американских военных из Германии. Его слова приводит РИА Новости.

"Данное решение было принято по итогам тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах", – пояснил он.

Парнелл подчеркнул, что вывод сил займет от 6 месяцев до 1 года. По информации CBS News, в ФРГ находились более 36 тысяч американских военных.

О соответствующих планах заявил президент США Дональд Трамп 30 апреля. При этом он допустил, что аналогичные меры могут коснуться Италии и Испании. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что эти страны не оказывают достаточной поддержки, особенно выделив "ужасное поведение" Испании.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск выразил крайнюю обеспокоенность по поводу вывода из Германии американских военных, назвав это решение катастрофическим.

