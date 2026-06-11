Призовой фонд Уимблдона станет рекордным в 2026 году

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Общий призовой фонд теннисного турнира Уимблдон в 2026 году составит свыше 64,2 миллиона фунтов стерлингов (74,4 миллиона евро). Это станет его рекордом, заявил журналист Джеймс Грей на своей странице в соцсети X.

Победителям одиночных разрядов выдадут по 3,6 миллиона фунтов стерлингов (4,1 миллиона евро). Прежде крупные призовые были в прошлом году. Тогда они составляли 53,5 миллиона фунтов стерлингов (62 миллионов евро). В этом году они выросли на 20%.

По словам журналиста, сумма призовых не соответствует требованиям ведущих спортсменов прошлого года.

Уимблдон является третьим в сезоне турниров Большого шлема. Он состоится с 29 июня по 12 июля в Лондоне.

Ранее россиянка Мирра Андреева одержала победу над польской теннисисткой Майю Хвалиньскую в финальном матче "Ролан Гаррос", который является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Первая ракетка России призналась, что до сих пор не до конца осознала масштаб своего успеха, и предположила, что все ощущения улягутся в ближайшие день-два.

Спортсменка также отметила мощную поддержку зрителей по ходу турнира и подчеркнула, что продолжает находиться в контакте со своим детским тренером Кириллом Крюковым.

