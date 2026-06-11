Роспотребнадзор временно запретил купание на пляже "Динамо"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Купание временно запрещено на пляже "Динамо" в Северном административном округе Москвы, сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

Сейчас в городе доступны 8 разрешенных мест для купания. При этом отмечается, что территория "Динамо" продолжит работать.

В ведомстве также отметили, что ранее ограниченная для посещения зона "Тропарево" возобновила работу после получения удовлетворительных результатов исследований воды. Также москвичи могут искупаться на озере Белом, в Путяевском пруду № 1, Большом городском пруду, Школьном озере, в зонах отдыха "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3", а также в Пионерском пруду.

Специалисты также напомнили, что качество воды и состояние зон отдыха контролируются на протяжении всего летнего сезона. При выявлении нарушений купание могут ограничить до устранения замечаний и получения безопасных результатов исследований.

Ранее вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов, что сопоставимо с температурой на южных курортах. В частности, в Сочи температура вода также достигла 20 градусов, а в Ейске – 25.