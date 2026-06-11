График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 14:00

Общество

Водоемы в Центральной России местами прогрелись до 24 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Водоемы в Центральной России на фоне жары местами прогрелись до 24 градусов. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, сейчас температура воды в зависимости от конкретного места составляет от 17 до 24 градусов. Во второй декаде июня она станет комфортной для купания.

Жаркая погода в столице сохранится до 13 июня. На фоне этого спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

За безопасностью горожан на водоемах обычно следят 80 сотрудников спасательной службы, однако сейчас их число увеличено до 120 человек. Они не только патрулируют береговую линию, но и проводят профилактические беседы.

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