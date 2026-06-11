Сильная жара в столичном регионе может вызвать редкое явление "радиоспорадик"

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Сильная жара в Москве и Подмосковье может вызвать очень редкое явление – спорадическое распространение радиоволн в Е-слое ионосферы, "радиоспорадик", что позволит принимать передачи местных FM-радиостанций за тысячи километров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на профессора инженерной академии РУДН Сергея Купреева.

По его словам, в обычное время ультракороткие волны, на которых вещают FM-радиостанции, на расстоянии уже десятков километров от передатчика уходят в космос, поэтому дальняя связь на УКВ невозможна.

Но из-за сильной жары в ионосфере Земли могут появиться ионизированные "облака", которые отражают сигнал и не позволяют ему уйти в космос. Благодаря этому волны от местных передатчиков могут передаваться на дальние расстояния, а на FM-диапазоне в Москве и области можно будет услышать станции других стран и даже континентов.

В это же время специалист не смог сказать, сколько в теории может продлиться "радиоспорадик". Данное редкое явление очень непредсказуемо, и, как правило, его фиксируют радиолюбители. "Радиоспорадик" может продлиться как несколько минут, так и целый час.

Жаркая погода ожидает жителей столичного региона в период с 12 по 14 июня. Днем 12-го числа столбики термометров в Москве поднимутся до 31–33 градусов. Днем 13 июня тоже будет тепло, а к 14-му числу температура составит от 19 до 24 градусов.

