График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 08:32

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за риска пожаров

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за риска пожаров, сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФ.

До 21:00 13 июня в столице будет местами высокая пожарная опасность четвертого класса. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье до 00:00 14 июня.

Ранее сообщилось, что в ближайшие выходные с 12 по 14 июня жителей и гостей Москвы и Подмосковья ждет сильная жара. 12-го числа ночью будет без осадков, температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов. Днем столбики термометров покажут от 31 до 33 градусов.

В ночь на 13 июня будет также тепло, днем не исключены грозы, ливень, град. Температура воздуха составит 26–28 градусов. В воскресенье, 14 июня, столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов.

Аномальная жара сохранится в Москве в течение нескольких дней

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