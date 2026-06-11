Жара и дожди ожидаются в столичном регионе в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жаркая погода и дожди ждут жителей столичного региона в предстоящие длинные выходные – 12–14 июня. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В ночь на пятницу, 12 июня, будет облачно, но без осадков, рассказала специалист. Температура в Москве составит плюс 17–19 градусов, а в Подмосковье – плюс 14–19 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до плюс 31–33 градусов, а в области – до плюс 28–33 градусов. При этом местами возможна гроза.

По словам Макаровой, в ночь на субботу, 13 июня, также будет тепло. В дневное время облачно с прояснениями, возможны грозы, ливень и даже град. Температура в столице при этом составит плюс 26–28 градусов.

К вечеру субботы усилится ветер – до 6–11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду при грозе. В воскресенье, 14 июня, температура составит от 19 до 24 градусов. Синоптик уточнила, что эти значения близки к норме. Такая же погода ожидается в понедельник, 15 июня.

Тем временем желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за прогнозируемых гроз. Предупреждение будет актуально до 21:00 12 июня. Также в ближайшие дни в Москве сохранится жара, в связи с чем в городе также введен оранжевый уровень погодной опасности.