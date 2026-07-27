Фото: kremlin.ru

Сообщения о возможном обсуждении президентом Украины Владимиром Зеленским с американским лидером Дональдом Трампом воздушного перемирия являются не более чем измышлениями СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Он подтвердил, что в Кремле видели данную информацию, однако подчеркнул, что в настоящее время нет никакой конкретики о возможном воздушном перемирии и новых предложениях по урегулированию конфликта.

Вместе с тем журналисты попросили Пескова дать оценку заявлениям Зеленского о том, что Россия якобы планирует задействовать военных из Северной Кореи в спецоперации. Однако он отказался давать ответ.

"Не считаю необходимым комментировать (эти слова. – Прим. ред.). Не Зеленскому говорить о наших планах", – заключил представитель Кремля.

Трамп в одном из недавних интервью заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до окончания своего президентского срока, то есть до 20 января 2029 года. Тогда он выразил уверенность в том, что Владимир Путин готов в ближайшее время заключить сделку по урегулированию.

Спустя время Зеленский заявил о готовности посетить США для подписания мирного соглашения с Россией. Он предположил, что встреча может пройти в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне или в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Путин в ответ на это указывал на отсутствие у Киева желания к разрешению ситуации. В частности, глава государства обращал внимание на попытки Украины публично возродить нацистскую идеологию с помощью демонстрации агрессии в отношении мирных граждан. В таком контексте Россия вынуждена защищать свои интересы, добавлял президент.

