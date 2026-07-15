Трамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до конца своего срока

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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до окончания своего президентского срока, то есть до 20 января 2029 года.

Кроме того, американский лидер выразил уверенность, что Владимир Путин готов в ближайшее время заключить сделку по урегулированию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремлю поступают сигналы по каналам общения о готовности США продолжить работу по украинскому треку в качестве посредника после урегулирования конфликта с Ираном.

Представитель Кремля также отметил, что сейчас Вашингтону не до урегулирования ситуации вокруг Украины, так как конфликт в зоне Персидского залива вновь перешел в фазу эскалации. Это, по его словам, не может не вызывать глобальной озабоченности.

