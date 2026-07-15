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15 июля, 16:16

В мире

В Британии введут "комендантский час" для подростков в соцсетях

Фото: 123RF.com/zhyk1988

Великобритания обяжет соцсети устанавливать запрет на их использование в ночное время для подростков в возрасте 16–17 лет. Об этом говорится в заявлении министерства по науке, инновациям и технологиям Соединенного Королевства.

Уточняется, что приложения будут обязаны автоматически устанавливать подросткам "комендантский час" с 00:00 до 06:00. Также социальные сети станут по умолчанию отключать функции, которые побуждают проводить больше времени в Сети, включая автоматический показ видео одного за другим и выдачу персонализированного контента.

При этом подростки смогут изменить эти настройки, если пожелают. По версии главы министерства Лиз Кендалл, это позволит молодежи получить здоровый сон, сосредоточиться на учебе в школе и колледже, а также проводить больше времени с семьей и друзьями.

Кроме того, Лондон намерен обязать разработчиков чат-ботов на основе нейросетей ограничить время их ежедневного использования для несовершеннолетних лиц. При этом есть вероятность полного запрета чат-ботов, которые представляют угрозу детям из-за опасных и ложных советов в области психического здоровья.

Ранее стало известно, что мнения россиян на тему ограничений использования соцсетей и мессенджеров разделились. Треть граждан РФ полагает, что раз соцсети коснулся запрет, значит, там представлено "что-то плохое". Около четверти россиян поддерживают такие меры, а еще треть выступает против.

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