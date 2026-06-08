Эксперт Родин: ограничения соцсетей безразличны примерно трети россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мнения на тему ограничений использования соцсетей и мессенджеров разделились. Однако примерно трети опрошенных россиян это безразлично, заявил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Родин обратил внимание, что восприятие запрета, в том числе ограничений в использовании мессенджеров, напрямую зависит от того, касается это человека или нет. В частности, треть граждан РФ полагает, что раз соцсети коснулся запрет, значит, там представлено "что-то плохое". Около четверти россиян поддерживают такие меры, а еще треть выступает против.

По словам Родина, сторонники запрета часто ссылаются на вопросы технологического суверенитета, а противники защищают свои средства коммуникации.

"Им важен сам факт привычного общения. У них там контакты, чаты, переписка с друзьями, коллегами, заказчиками. И когда это в один момент закрывается, возникает масса проблем, которые нужно как-то решать", – уточнил эксперт.

При этом, продолжил он, по своей сути все сервисы сделаны "под копирку", поэтому проблема перехода с одной платформы на другую является временной. Если от какого-то мессенджера произойдет отказ, то "через полгода он нем никто не вспомнит", резюмировал специалист.

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