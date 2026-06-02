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02 июня, 11:52

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"Коммерсант": ограничения VPN-трафика повлияли на работу программистов

Российские программисты столкнулись с проблемами в работе из-за ограничений VPN-трафика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Те компании в России, которые имеют дело с открытым кодом и работают со всемирными интернет-хранилищами, переживают трудности из-за ограничений VPN-трафика. Дело, в частности, в нестабильном доступе к внешним ресурсам, сообщает газета "Коммерсант".

Сотрудники нескольких ИТ-компаний рассказали, что текущие ограничения сильно повлияли на разработчиков софта. Проблемы касаются инструментов, связанных с решениями открытого кода и международной разработкой: репозитории кода, системы управления его версиями, библиотеки, а также среды разработки с облачными компонентами.

"Фактически речь обо всей инфраструктуре, которая обеспечивает современный цикл разработки и тесно интегрирована с глобальными сервисами", – сообщил руководитель отдела администрирования Александр Демин.

Он добавил, что дело не только в недоступности конкретных серверов, но и в потере эффективности уже привычных процессов. Проблемы возникают непостоянно: в одни дни сервис может работать, в другие – становится недоступен. В итоге планирование рабочих процессов усложняется.

Специалисты пожаловались на то, что ранее длившиеся порядка 10 минут операции теперь могут занимать несколько часов и требовать вовлечения разработчика или администратора. В итоге увеличиваются расходы, которые влияют на стоимость продукта или на ограничение его развития.

Представители Роскомнадзора при этом заявили, что российским организациям представляют доступ к иностранным ресурсам с использованием нужных протоколов VPN по их заявкам.

Вопрос ограничения работы VPN в России начал активно обсуждаться весной 2026 года. По информации СМИ, глава Минцифры Максут Шадаев провел встречу с руководством крупнейших российских ресурсов. Он объявил о том, что к 15 апреля нужно ограничить доступ на их платформы пользователям с включенным VPN.

Также поднимался вопрос о том, что ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Пока решение не вступило в силу. По данным СМИ, к этой теме в России вернутся осенью.

Тем временем российские пользователи столкнулись с трудностями при просмотре роликов на YouTube. Даже при включенном VPN некоторые видео не проигрываются.

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