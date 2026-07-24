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24 июля, 17:30

Транспорт

Более 3 тысяч нарушений ПДД выявили во время рейда по СИМ в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В Москве подвели итоги профилактического мероприятия "СИМ", направленного на контроль за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности, в том числе курьерами. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в канале в МАХ.

За время рейда сотрудники составили более 3 тысяч административных материалов. Примечательно, что 1 257 протоколов оформили в отношении пользователей СИМ, 980 – в отношении курьеров и еще 805 – в отношении велосипедистов.

"Контроль за данными категориями участников дорожного движения со стороны Госавтоинспекции Москвы будет продолжен", – подчеркивается в сообщении.

Рейд проводился 23 июля. Планировалось, что сотрудники ГАИ в том числе напомнят водителям электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других аналогичных устройств о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными как на проезжей части, так и на тротуарах.

Ранее в подмосковных Люберцах 58-летняя женщина-водитель сбила 8-летнего мальчика на самокате, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка с травмами доставили в больницу.

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