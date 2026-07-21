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21 июля, 09:34

Происшествия

Женщина-водитель сбила мальчика на самокате в Люберцах

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Женщина-водитель, управляя легковым авто, сбила 8-летнего ребенка на самокате в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 20 июля возле дома на улице Ленина в Дзержинском. 58-летняя виновница ДТП сбила мальчика, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства аварии. По ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее 17-летний юноша на питбайке сбил 5-летнего ребенка в Брянске. Мальчик был доставлен в медучреждение с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом лобной кости и закрытым переломом правого бедра.

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