18 июня, 17:06Происшествия
Водитель кроссовера сбил двух пешеходов и впал в состояние клинической смерти в Петербурге
Фото: depositphotos/svedoliver
Кроссовер сбил двух пешеходов на тротуаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
ДТП произошло днем 18 июня на Боткинской улице. Водитель автомобиля Hyundai Creta съехал с трассы и совершил наезд на людей по неизвестной причине.
В результате травмы получили двое мужчин в возрасте 25 лет. Состояние одного из них врачи оценили как легкое, а второго – тяжелое. Обоих госпитализировали. Сам водитель, личность которого пока не установлена, находится в больнице в состоянии клинической смерти.
В настоящее время полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Ранее в Подмосковье водитель легковушки марки "Киа" наехал на 10-летнего мальчика. Авария случилась на 0-м километре автодороги "М-7 "Волга" – Электроугли", где ребенок пересекал проезжую часть на велосипеде. Последний в результате был доставлен в больницу с травмами.
До этого мужчина без прав на электроскутере совершил наезд на 4-летнего ребенка на северо-востоке Москвы. Девочку госпитализировали. Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки.