Расписание тренировок проекта "Мой спортивный район" изменится с 10 августа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Расписание бесплатных тренировок проекта "Мой спортивный район" изменится с 10 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Игровые виды спорта, включая футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, поменяются местами с фитнесом и будут проводиться по вторникам, четвергам и воскресеньям с 19:00 до 20:00. Субботний график не поменяется. Фитнес-тренировки будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям в 20:15, в субботу – в 10:00.

В настоящее время занятия по бадминтону и настольному теннису начинаются по вторникам, четвергам и воскресеньям в 20:15, а по субботам – в 11:15.

"Регулярные тренировки укрепляют физическое здоровье, повышают выносливость и концентрацию внимания, а также благотворно влияют на психоэмоциональное состояние, помогая снять стресс и улучшить настроение", – отметила тренер по настольному теннису Светлана Валуева.

Как подчеркнул тренер по бадминтону Игорь Крицкий, этот вид спорта сочетает в себе скорость, реакцию, выносливость, тактическое мышление и азарт.

Ранее сообщалось, что бесплатный фестиваль "Мой спортивный район" пройдет 16 августа на стадионе "Авангард" рядом с Измайловским парком. Гостей ждут массовые забеги, спортивные турниры и семейные активности. Впервые в его программе состоится "Забег в ползунках" для детей до трех лет.

