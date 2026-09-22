В России Екатерины и Александры выгорают чаще остальных

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Россиянам назвали имена людей, которые наиболее часто выгорают на работе. Специалисты проанализировали тональность переписок в рабочих чатах и выяснили, что Екатерины и Александры чаще остальных сотрудников испытывают хроническую усталость, сообщает "Газета.ру".

Первое место в списке "часто выгорающих" оказались Екатерины. Они преобладают в профессиях с высоким риском выгорания – HR, бухгалтерии и финансах. Сотрудницы, согласно исследованию, часто жалуются на хроническую усталость и эмоциональное истощение.

Александрам досталась вторая строчка рейтинга, чаще всего они встречаются среди руководителей отделов продаж и IT-специалистов. Продажи, по словам аналитиков, являются одной из самых стрессовых сфер – более того, настроение руководителей может влиять и на команду.

На третьем месте оказалась самая многочисленная среди специалистов группа с признаками эмоционального и когнитивного истощения, в нее вошли Анны и Дмитрии. У них наиболее часто были замечены жалобы на потерю концентрации, забывчивость и проблемы со сном.

Авторы исследования отмечают, что полученные данные не говорят о прямой связи между именем и выгоранием. Этот косвенный маркер, по их словам, указывает на социально-демографические группы или культурные особенности, поэтому не стоит совершать кадровые решения, опираясь на статистику и имена.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что обязательно должно быть в офисной аптечке. В список вошли салфетки с нашатырем, антигистаминные, успокоительные, жаропонижающие на основе парацетамола или ибупрофена, препараты с действующим веществом моксонидин или каптоприл, а также градусник и тонометр. Помимо этого, стоит иметь энтеросорбенты на случай отравления, таблетки от боли в горле, ватные диски, бинты и антисептики.