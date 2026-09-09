Эксперт Яковлева: час работы в выходной дает право на целый день отгула

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Сотрудник может взять отгул за работу в выходные или после сдачи крови. Об этом Москве 24 рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего берут отгулы на пятницу, предшествующую отпуску, а также после длительных праздников. Кроме того, многие предпочитают тратить дополнительные дни отдыха осенью из-за усталости от смены сезонов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Яковлева напомнила, что право на отгул появляется у сотрудника, который отработал в выходной или праздничный день.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву Он будет неоплачиваемым, зато, даже если трудиться в законные выходные пришлось лишь час или два, отдохнуть потом можно будет весь день. Однако тогда сами часы труда в нерабочие сутки оплатят не в двойном размере, а в одинарном.

Что касается сверхурочной работы, тут тоже можно выбрать: получить повышенную оплату или отгулять. Например, два часа переработки сотрудник вправе присоединить к обеду или уйти в какой-то из выбранных дней пораньше, пояснила эксперт.



"Отгулы предусмотрены и для доноров. По закону их обязаны освобождать от работы в день сдачи крови, плюс давать еще один день отдыха. Причем оба таких выходных оплатят по среднему заработку", – подчеркнула Яковлева.

Помимо этого, сотрудник имеет право договориться с руководителем о том, что выйдет в день сдачи крови на работу, а потом возьмет сразу два дня отдыха. Однако этот момент обязательно нужно согласовать, отметила специалист.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву Все перечисленные дополнительные дни работнику нужно отгулять в течение года. Если не воспользоваться такой возможностью, то она "сгорит". При этом при увольнении работодатель обязан будет выплатить денежную компенсацию.

Яковлева также предупредила, что работающие по срочному договору сроком до двух месяцев не могут рассчитывать на отгулы. Любая переработка будет компенсироваться повышенной оплатой.

Ранее юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина рассказала, что привлечь сотрудника к выполнению обязанностей в выходной или праздник возможно только с его письменного согласия. Исключение – беременные и несовершеннолетние: по закону они вообще не должны трудиться в такие дни, даже если не против.

