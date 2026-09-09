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09 сентября, 17:08

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Гвинет Пэлтроу призналась, что тяжело переживала расставание с Брэдом Питтом

Гвинет Пэлтроу раскрыла подробности романа с Брэдом Питтом

Фото: legion-media.com/Alamy/ZUMApress.com

Гвинет Пэлтроу рассказала о своих отношениях с Брэдом Питтом, которые продолжались с 1994 по 1997 год. На подкасте Friends Keep Secrets актриса призналась, что тяжело переживала их расставание, однако спустя годы вспоминает этот период с теплотой.

Пэлтроу рассказала, что разрыв был особенно непростым, на тот момент они оба были очень молоды, а работа постоянно разделяла их – актеры находились в разных частях света.

Роман оказался для Пэлтроу первым опытом отношений, за которыми пристально следила публика. На фоне собственной растущей популярности ей приходилось привыкать и к другому статусу – "девушки Питта". Такое внимание прессы она назвала подавляющим.

Пэлтроу отметила, что публичность значительно усиливала ее переживания из-за расставания. Неудача в личной жизни воспринималась особенно болезненно из-за огромного интереса со стороны СМИ, что добавляло актрисе чувство стыда и превращало происходящее в гораздо более масштабную историю.

Несмотря на тяжелый конец отношений, актриса считает роман с Питтом одним из ярких периодов своей жизни. Она назвала их связь "любовью с первого взгляда", а проведенное вместе время – веселым и потрясающим опытом.

Сейчас Пэлтроу по-прежнему тепло относится к бывшему возлюбленному. Она назвала Питта великолепным человеком, призналась, что любит его, и подчеркнула, что считает актера хорошим другом.

Ранее американская рэп-исполнительница Карди Би заявила, что готова к романтическим отношениям. По словам певицы, период, когда она полностью сосредоточилась на себе и карьере, завершился. Также Би отметила, что ей, вероятно, нужно внимательнее выбирать партнеров.

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