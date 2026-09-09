Столичные врачи спасли мальчика с редкой патологией мочеточника

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В больнице имени Сперанского прооперировали 11-летнего мальчика с редкой аномалией мочевыделительной системы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Ребенок поступил в медучреждение с почечной коликой. При обследовании врачи обнаружили у него два камня в мочеточнике, которые нарушали отток мочи. Один из них располагался необычно – в стороне от основного хода мочеточника. Как правило, такая картина наблюдается при удвоении почки, однако у мальчика этой особенности не было.

Сначала специалисты сняли болевой синдром, удалили первый камень и восстановили работу почки. После этого они занялись поиском причины аномального расположения второго камня.

"Оказалось, что у мальчика был дивертикул мочеточника – слепой отросток, где скапливалась и застаивалась моча, из-за чего и сформировался камень. Его удалили, а дивертикул иссекли, чтобы предотвратить повторное образование камней", – рассказала заведующая отделением детской урологии-андрологии № 2, кандидат медицинских наук Галина Кузовлева.

После операции ребенка выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь он будет находиться под наблюдением нефролога для контроля состояния почек.

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