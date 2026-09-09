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09 сентября, 18:58

Туризм

Путин анонсировал введение безвизового режима для граждан Вьетнама

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама, этот шаг будет сделан в ближайшее время. Об этом сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом республики То Ламом, которые прошли в Кремле.

Глава государства отметил растущую популярность Вьетнама среди российских туристов. По его словам, в 2025 году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян, а за первые шесть месяцев 2026 года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч.

В свою очередь, То Лам заявил, что стороны договорились создавать благоприятные условия для поездок граждан двух стран. Вьетнам планирует увеличить количество регулярных и чартерных прямых авиарейсов в Россию, а также развивать морские транспортные маршруты и транспортные коридоры автомобильного и железнодорожного сообщения.

Безвизовый режим во Вьетнам для граждан России действует с 1 января 2009 года.

Ранее сообщалось, что осенью 2026 года прямые рейсы из России будут доступны в 42 страны. В планах – запуск новых направлений в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку.

В частности, возобновятся полеты по маршруту Москва – Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, которые были приостановлены из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Старт запланирован на середину сентября. С 1 октября пакистанская Fly Jinnah начнет ежедневные рейсы Москва – Исламабад.

Вьетнам примет 1,5 миллиона туристов из России по итогам года

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