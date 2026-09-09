09 сентября, 18:27Происшествия
Движение на МКАД в районе Бирюлева Западного перекрыли из-за загоревшейся машины
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На внешней стороне 30-го километра МКАД в районе Бирюлева Западного загорелся автомобиль. Движение в районе аварии полностью перекрыто, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
ЧП произошло в районе съезда № 30В. Сейчас на месте работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются.
Автомобилистов попросили выбирать объездные пути.
Ранее машина загорелась после ДТП на проспекте Вернадского в Москве. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением у дома 14 рядом с метро "Проспект Вернадского" и врезался в мачту городского освещения. После столкновения машина загорелась.
Пожарные потушили автомобиль. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.