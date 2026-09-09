Движение на МКАД в районе Бирюлева Западного перекрыли из-за загоревшейся машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На внешней стороне 30-го километра МКАД в районе Бирюлева Западного загорелся автомобиль. Движение в районе аварии полностью перекрыто, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ЧП произошло в районе съезда № 30В. Сейчас на месте работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются.

Автомобилистов попросили выбирать объездные пути.

Ранее машина загорелась после ДТП на проспекте Вернадского в Москве. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением у дома 14 рядом с метро "Проспект Вернадского" и врезался в мачту городского освещения. После столкновения машина загорелась.

Пожарные потушили автомобиль. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

