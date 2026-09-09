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09 сентября, 17:51

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Юрист Халимов: высадка деревьев близко к забору соседа может обернуться штрафами

Юрист предупредил о штрафах за неправильную высадку деревьев на даче

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Неправильная высадка деревьев и кустарников возле соседского забора может привести к штрафам, принудительному спилу растений и судебным разбирательствам. Об этом изданию "Абзац" рассказал юрист Эмиль Халимов.

Чтобы избежать проблем, владельцам участков нужно соблюдать дистанцию от одного до трех метров в зависимости от высоты насаждений. Нормы посадки прописаны в правилах для садовых товариществ (СНТ). Для участков индивидуального жилищного строительства (ИЖС) отдельного федерального стандарта нет, поэтому суды обычно ориентируются на те же цифры, если местные власти не установили иное, отметил эксперт.

По этим правилам кустарники можно сажать не ближе метра от забора, средние деревья – в двух метрах, высокие – минимум в трех. Такие отступы нужны, чтобы взрослое дерево не разрушило корнями фундамент соседской постройки и не закрыло кроной солнце над чужим огородом.

Нарушение установленных правил влечет за собой ответственность по двум направлениям. Основное внимание уделяется муниципальному контролю. Во многих населенных пунктах действуют местные правила благоустройства. По жалобе администрация или комиссия вправе выдать предписание убрать или пересадить дерево, а при отказе – привлечь соседа к административной ответственности по региональному закону. Сумма штрафа отличается от региона к региону, сказал Халимов.

Второе направление – прямой гражданский спор. Здесь работает статья 304 Гражданского кодекса, которая позволяет требовать устранения любых препятствий в пользовании своим участком, даже если земля формально не занята.

По словам эксперта, начать стоит с фиксации нарушения: измерить расстояние от ствола до межи, сфотографировать дерево и последствия, если они уже видны, например трещины в фундаменте бани или чахлые грядки в тени кроны.

Затем соседу направляется письменная претензия с указанием срока для добровольного устранения, обычно от 10 до 30 дней. Если обращение игнорируется, следует подать иск в суд с требованием обрезать крону, пересадить или убрать растение, а при подтвержденном вреде имуществу добавить требование о возмещении убытков по статье 15 Гражданского кодекса, подчеркнул юрист.

Если участок находится в СНТ, стоит сразу обратиться в правление. Устав товарищества часто прямо обязывает членов соблюдать нормы при посадках, и такая жалоба порой решает вопрос быстрее суда, заключил собеседник издания.

Ранее агроном Владимир Викулов заявил, что фосфорно-калийные удобрения и защитные сетки помогут деревьям в саду благополучно пережить зиму. Кроме того, кустарники и стволы деревьев после листопада необходимо обработать однопроцентным раствором железного купороса для профилактики болезней.

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