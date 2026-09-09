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09 сентября, 16:49

Происшествия

Число погибших после схода лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 14 человек

Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Тело еще одного альпиниста нашли после снежно-ледового обвала в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

"По состоянию на 15:50 общее количество погибших составляет 14 человек. Судьба 3 человек остается неизвестной", – рассказали в ведомстве.

Поисково-спасательные работы в ущелье приостановлены из-за схода лавины. Их планируется возобновить 10 сентября с привлечением вертолета Ми-8, уточнили в министерстве.

Трагедия в Безенгийском ущелье произошла 6 сентября. Под лавину попали 33 альпиниста. Инцидент стал крупнейшим по количеству жертв в горах России за последние 25 лет.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Поисково-спасательные работы осложняются сложным рельефом местности.

Новости регионов: в Кабардино-Балкарии ищут пропавших после схода лавины альпинистов

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