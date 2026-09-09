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09 сентября, 09:08

Происшествия

Спасатели нашли тело еще одного альпиниста после схода лавины в Безенгийском ущелье

Фото: 07.mchs.gov.ru

Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста, погибшего при снежно-ледовом обвале в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Поисково-спасательные работы возобновили в 06:00 по московскому времени. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.

Специалисты работают на склоне и у подножия горы Мижирги. В поисковой операции задействован 41 человек. Работы осложняют сложный пересеченный рельеф и угроза повторного схода снежно-ледовой массы.

Трагедия в Безенгийском ущелье, где 6 сентября под лавину попали 33 альпиниста, стала самой крупной по числу жертв в горах России за последние 25 лет. Ранее была подтверждена гибель 12 человек. Поиски приостанавливались из-за непогоды. Возбуждено уголовное дело о халатности.

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