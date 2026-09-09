Фото: телеграм-канал "Посольство России в Венгрии"

Посольство России в Венгрии продолжит работу в интересах поддержания взаимоуважительного и продуктивного диалога между странами, несмотря на высылку дипломатов. Об этом сказано в заявлении, которое опубликовано в телеграм-канале диппредставительства.

8 сентября стало известно, что Венгрия решила выслать 10 российских дипломатов. По словам главы МИД страны Аниты Орбан, сотрудники дипмиссии осуществляли на территории Венгрии деятельность, которая неприемлема для дипломатов.

При этом Орбан уточнила, что решение Венгрии не подразумевает разрыв дипломатических отношений. Она заявила, что страна хочет сохранить диалог на базе взаимного уважения и соблюдения правил. В свою очередь, венгерский премьер Петер Мадьяр обосновал данный шаг защитой суверенитета страны.

В Кремле между тем указали, что решение нового правительства Венгрии негативно скажется на всем комплексе двусторонних отношений. Москва также пообещала дать адекватный ответ на высылку дипломатов из страны.

