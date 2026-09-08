В МИД заявили, что Россия ответит на высылку 10 дипломатов из Венгрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская сторона даст ответ на высылку 10 дипломатов из Венгрии, рассказали РИА Новости в МИД РФ.

При этом детали российских шагов не уточняются.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт высылает российских дипломатов. По ее словам, посол РФ уже проинформирован о том, что сотрудники миссии занимались на территории Венгрии деятельностью, которая неприемлема для дипломатов.

Одновременно она отметила, что это не означает разрыва дипломатических отношений, а Венгрия будет сохранять необходимый диалог на основе взаимного уважения и соблюдения правил.

