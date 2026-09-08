Ученые предложили изменить принцип измерения времени

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Принцип измерения времени может измениться из-за выросшей скорости вращения Земли. Соответствующий вопрос будет вынесен на повестку 28-й Генеральной конференции по мерам и весам (CGPM), сообщает New Atlas.

Ученые столкнулись с необходимостью введения отрицательной високосной секунды к всемирному координированному времени (UTC) до 2035 года. Однако такое решение несет серьезные риски: удаление секунды может спровоцировать глобальный цифровой хаос, вызвав масштабные сбои в работе телекоммуникаций, электросетей и систем спутниковой навигации.

Чтобы избежать технических катастроф, мировые эксперты планируют проголосовать за замену високосной секунды на "високосный час". Если инициатива будет принята, накопление такого часа может занять тысячелетие, что позволит фактически отказаться от частых и опасных корректировок времени.

Ранее сообщалось, что российские ученые вплотную подошли к созданию суперточных ядерных часов для космоса, связи и телевидения. Академик РАН Александр Сергеев уточнил, что предельная точность атомных часов, которые используются в спутниковых системах навигации, составляет 10 в минус 18-й степени, однако новая разработка позволит повысить точность измерения времени на два порядка.