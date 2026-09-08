The Lancet: почти 1,7 млн людей умерли в мире из-за пассивного курения в 2023 году

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Почти 1,7 миллиона смертей по всему миру были вызваны воздействием пассивного курения в 2023 году. Об этом сообщил портал Medical Xpress со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet Public Health.

Ученые проанализировали данные национальных институтов здравоохранения и оценили распространенность воздействия табачного дыма в 204 странах с 1990 по 2023 год. Выяснилось, что в 2023 году пассивному курению подвергались 2,7 миллиарда человек, из которых 767 миллионов – дети в возрасте от 0 до 14 лет.

Воздействие табачного дыма привело не только к преждевременным смертям, но и к ранней инвалидности и заболеваниям, в первую очередь ишемической болезни сердца. Кроме того, по оценкам специалистов, пассивное курение стало причиной 5,2 миллиона случаев инфекций дыхательных путей у детей.

В исследовании отмечается, что боковой поток дыма, который преобладает в воздухе, вдыхаемом некурящими, не фильтруется. Он содержит более высокие концентрации токсичных и канцерогенных соединений на единицу объема, чем дым, вдыхаемый активным курильщиком.

По данным американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), при сжигании и тлении табака выделяется более 7 тысяч химических соединений.

Ранее стало известно, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась на более чем 27%. При этом потребление алкоголя за тот же период снизилось на 11%. Минздрав сформировал для регионов модели и программы, в которых присутствуют разделы по профилактике потребления табака и снижения потребления алкогольных напитков, чтобы укрепить здоровье работающих граждан.